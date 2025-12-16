Reiner e quell’amore con Michele scoppiato sul set di ‘Harry ti presento Sally’ Fu lei a convincere Rob a cambiare il finale del film iconico
Roma, 16 dicembre 2025 – Il regista di “Harry, ti presento Sally.”, Robert Norman Reiner, 78 anni, e la seconda moglie, la produttrice e attrice Michele Singer, 68, sono stati accoltellati a morte nella loro villa di Brentwood, uno dei paradisi delle star nella West Los Angeles famoso perché vi abitava Marilyn Monroe. A ucciderli sarebbe stato il figlio secondogenito, Nick, 32 anni, attore e sceneggiatore, tossicodipendente con un passato da clochard. Dopo essere stato a lungo interrogato dalla Divisione omicidi e rapine, è in stato di fermo nell’ufficio dello sceriffo. Il suo arresto per omicidio è stato formalizzato nella notte americana, ha detto il capo della Polizia, Jim McDonnell. Quotidiano.net
Quella di Rob Reiner è una perdita che fa male, e non solo per il modo violento in cui è avvenuta. - facebook.com facebook
Rob Reiner era il regista di Harry, ti presento Sally... e di Stand by me. Però Rob Reiner era anche il regista de La storia fantastica (The princess bride), basato sul romanzo di William Goldman, e di Codice d'onore ("You can't handle the truth!"). Più o meno dod x.com