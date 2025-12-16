© Quotidiano.net - Reiner e quell’amore con Michele scoppiato sul set di ‘Harry, ti presento Sally...’. Fu lei a convincere Rob a cambiare il finale del film iconico

Roma, 16 dicembre 2025 – Il regista di “Harry, ti presento Sally.”, Robert Norman Reiner, 78 anni, e la seconda moglie, la produttrice e attrice Michele Singer, 68, sono stati accoltellati a morte nella loro villa di Brentwood, uno dei paradisi delle star nella West Los Angeles famoso perché vi abitava Marilyn Monroe. A ucciderli sarebbe stato il figlio secondogenito, Nick, 32 anni, attore e sceneggiatore, tossicodipendente con un passato da clochard. Dopo essere stato a lungo interrogato dalla Divisione omicidi e rapine, è in stato di fermo nell’ufficio dello sceriffo. Il suo arresto per omicidio è stato formalizzato nella notte americana, ha detto il capo della Polizia, Jim McDonnell. Quotidiano.net

