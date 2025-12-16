Reina | LaborDì è un’occasione preziosa che unisce i giovani e il mondo del lavoro

LaborDì rappresenta un'importante opportunità per i giovani di entrare in contatto con il mondo del lavoro, favorendo incontri e scambi di esperienze. Questa iniziativa mira a creare un ponte tra le nuove generazioni e le realtà professionali, offrendo così strumenti concreti per il loro futuro. Un'occasione da non perdere per chi desidera scoprire le potenzialità del proprio percorso lavorativo.

(Adnkronos) – "Labordì è un’iniziativa interessante per far incontrare i ragazzi con il mondo del lavoro. La parola che ho scelto è coraggio: il coraggio di manifestare ed esprimere le tante potenzialità che questi ragazzi straordinari si portano dentro; il coraggio di qualche caduta e fallimento per potersi rialzare; il coraggio di affrontare le difficoltà . Periodicodaily.com