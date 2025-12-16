Regione contributo di solidarietà | da oggi in pagamento oltre duemila istanze
Da oggi, oltre 2.400 famiglie siciliane con redditi molto bassi riceveranno un aiuto grazie al contributo di solidarietà della Regione. Irfis FinSicilia ha iniziato a distribuire 10 milioni di euro, destinati a garantire un Natale più sereno a chi ne ha maggiormente bisogno, sulla base di un emendamento presentato dal presidente Renato Schifani nella manovra correttiva di ottobre.
Sport paralimpici: dalla Regione un contributo di 50 mila euro per gli atleti diversamente abili - La Regione stanzia fondi per 50mila euro destinati agli atleti diversamente abili che nel 2025 parteciperanno alle competizioni paralimpiche nazionali e internazionali. regione.sardegna.it
È attiva la piattaforma di Regione Liguria per richiedere il contributo economico sugli abbonamenti Frecciarossa utilizzati nella tratta ligure, con uno sconto che può arrivare fino al 40% del costo dell’abbonamento. Il contributo è rivolto a pendolari, studenti e - facebook.com facebook
