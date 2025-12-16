Reggio Emilia doni alla Pediatria dalla polizia penitenziaria
Una delegazione di agenti di polizia penitenziaria di Reggio Emilia, accompagnata dalla direttrice del carcere Lucia Monastero e dal comandante Armando Di Bernardo, ha visitato il reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Maria Nuova, consegnando una donazione in denaro e regali ai piccoli pazienti.
Reggio Emilia, 16 dicembre 2025 - Una delegazione di agenti di polizia penitenziaria, insieme alla direttrice del carcere cittadino, Lucia Monastero, e il comandante Armando Di Bernardo, hanno fatto visita al reparto di Pediatria del Santa Maria Nuova di Reggio per consegnare una donazione in denaro e regali ai piccoli pazienti. La donazione di mille euro è degli agenti della polizia penitenziaria in servizio negli istituti penali di Reggio Emilia insieme a don Daniele Simonazzi e alla sua parrocchia di Pratofontana in occasione delle feste natalizie. La donazione è dedicata Vincenzo Coccoli, agente scomparso di recente, in memoria del quale è stata realizzata una targa commemorativa anche questa donata al reparto. Ilrestodelcarlino.it
