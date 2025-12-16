Regalo di Natale dell’Antico Vinaio | 3mila euro e una settimana di ferie ai dipendenti

L’Antico Vinaio sorprende i suoi dipendenti con un regalo di Natale speciale, offrendo 3mila euro, una settimana di ferie retribuite in più e la possibilità di vincere un viaggio a Miami. La catena, con 50 store, si distingue per questa iniziativa, che premia la dedizione dei collaboratori e rafforza il suo legame con il team.

© Ilrestodelcarlino.it - Regalo di Natale dell’Antico Vinaio: 3mila euro e una settimana di ferie ai dipendenti Bologna, 16 dicembre 2025 – Regalo di Natale a sorpresa dell’Antico Vinaio ai suoi dipendenti. La catene di focaccerie che quest’anno ha raggiunto i 50 store mettendo la sua bandierina anche a Bologna in via Santo Stefano 6, a due passi dalle Sette Chiese, ha infatti deciso di mettere sotto l’albero dei suoi dipendenti assunti a tempo indeterminato fino 3mila euro oltre a una settimana di ferie retribuite in più rispetto al contratto nazionale e la possibilità di vincere un viaggio a Miami. “Il piano welfare 2026? E’ il nostro modo di dire grazie”. E’ scritto nero su bianco sul piano welfare 2026. Ilrestodelcarlino.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. All'Antico Vinaio, 3mila euro in regalo ai dipendenti per Natale - Accanto al bonus economico, il piano welfare 2026 prevede anche altri due importanti riconoscimenti: l'assegnazione di una settimana aggiuntiva di ferie retribuite per tutti i dipendenti a tempo indet ... tg24.sky.it

