Regalo di Natale dell’Antico Vinaio | 3mila euro e una settimana di ferie ai dipendenti

L’Antico Vinaio sorprende i suoi dipendenti con un regalo di Natale speciale, offrendo 3mila euro, una settimana di ferie retribuite in più e la possibilità di vincere un viaggio a Miami. La catena, con 50 store, si distingue per questa iniziativa, che premia la dedizione dei collaboratori e rafforza il suo legame con il team.

Bologna, 16 dicembre 2025 –  Regalo di Natale a sorpresa dellAntico Vinaio ai suoi dipendenti. La catene di focaccerie che quest’anno ha raggiunto i 50 store mettendo la sua bandierina anche a Bologna in via Santo Stefano 6, a due passi dalle Sette Chiese, ha infatti deciso di mettere sotto l’albero dei suoi dipendenti assunti a tempo indeterminato  fino 3mila euro oltre a una settimana di ferie retribuite in più rispetto al contratto nazionale e la possibilità di vincere un viaggio a Miami. “Il piano welfare 2026? E’ il nostro modo di dire grazie”. E’ scritto nero su bianco sul piano welfare 2026. Ilrestodelcarlino.it

