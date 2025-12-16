Scopri la selezione di regali di Natale per lui, con profumi pensati per ogni personalità. Dall'uomo elegante a quello amante del mare, passando per i spiriti più selvaggi, ogni fragranza esprime un lato unico e irresistibile. Trova il dono perfetto per sorprendere e conquistare con un profumo che racconta chi è davvero.

© Vanityfair.it - Regali di Natale per lui: profumi da uomo, a ogni personalità il suo

Dall'uomo sofisticato all'amante del mare passando per gli spiriti wild, ogni uomo è diverso, così come ciascuna fragranza, a proprio modo, è capace di raccontare un lato della personalità ed evocare sensazioni. Tra amatissimi classici e intriganti novità, ecco una selezione di profumi e a chi potenzialmente potrebbero essere destinati in base alle melodie olfattive. Vanityfair.it

