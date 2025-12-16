Il reddito di libertà 2025 prevede un aumento dell’importo mensile a 530 euro. Questa novità riguarda le modalità di presentazione della domanda e le procedure di fruizione, offrendo un sostegno più consistente alle persone interessate. Ecco le informazioni principali per conoscere i dettagli e come accedere a questa misura aggiornata.

© Lettera43.it - Reddito di libertà 2025, l’importo sale a 530 euro: ecco come inviare la domanda

Novità sulla presentazione della domanda e sulla fruizione del reddito di libertà 2025: l’importo, infatti, è stato aggiornato ed è salito a 530 euro al mese. L’incremento di quanto spettante deriva dal riparto delle risorse aggiuntive previste dalla Manovra del 2025. L’indennità spetta, per la durata di un anno, alle donne che siano rimaste vittime di violenza e che si trovino in condizioni di povertà. Il decreto del ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2025 ha reso definitivi gli aumenti dell’importo mensile del reddito di libertà. Lettera43.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bonus sostegno al reddito (Sar) 2025: che cos’è e a chi spetta - 000 o 780 euro prevista da Formatemp è dedicata ai lavoratori rimasti senza occupazione. lettera43.it

Reddito di libertà, sale a 530 euro al mese l’aiuto alle donne vittime di violenza x.com

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, relativo al riparto delle risorse del “Reddito di Libertà” destinate alle donne vittime di violenza. Risorse stanziate Sono previsti 1 - facebook.com facebook