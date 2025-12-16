Re Carlo potrebbe essere l’ultimo Natale insieme Ma Harry non cede
Re Carlo potrebbe vivere il suo ultimo Natale a Sandringham, e le tensioni familiari minacciano di sconvolgere le festività. Nonostante tutto, il sovrano vorrebbe invitare Harry e Meghan Markle, nel tentativo di mantenere un legame familiare in un momento delicato. La situazione resta incerta, mentre si avvicina il tradizionale appuntamento natalizio della famiglia reale britannica.
Re Carlo vorrebbe invitare Harry e Meghan Markle a Sandringham per trascorrere insieme quello che qualcuno ha definito “l’ultimo Natale”. Nel senso che sarebbe l’ultima possibilità per una piena riconciliazione. Ma pare che il Principe, spronato soprattutto dalla moglie, non abbia intenzione di cedere. Re Carlo vorrebbe Harry e Meghan Markle con sé a Natale. Re Carlo non ha ancora formalmente invitato suo figlio Harry, Meghan Markle e i due nipoti Archie e Lilibet a Sandringham per Natale, ma secondo fonti vicine a Palazzo vorrebbe davvero farlo. Sente infatti che questa potrebbe essere l’ultima occasione per riconciliarsi totalmente con il secondogenito. Dilei.it
Re Carlo e la salute, la reazione inattesa del fratello di Diana
Re Carlo, potrebbe essere l’ultimo Natale insieme. Ma Harry non cede - Ma i Sussex non intendono cedere, anche se potrebbe essere l’ultima occasione. dilei.it
Re Carlo: il Natale speciale che potrebbe essere l’ultimo a causa del cancro - Re Carlo desidera un Natale speciale con la sua famiglia, consapevole che potrebbe essere l'ultimo a causa del cancro. msn.com
