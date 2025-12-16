Re Carlo Harry e Meghan spietati | non cedono sul Natale insieme
Re Carlo, Harry e Meghan Markle sono al centro di tensioni che rendono incerto il tradizionale incontro natalizio a Sandringham. Nonostante le divergenze, il sovrano desidera trascorrere le festività con i figli, ma le tensioni tra i membri della famiglia sembrano ostacolare l’armonia tanto attesa per questa ricorrenza.
Re Carlo vorrebbe invitare Harry e Meghan Markle a Sandringham per trascorrere insieme quello che qualcuno ha definito “l’ultimo Natale”. Nel senso che sarebbe l’ultima possibilità per una piena riconciliazione. Ma pare che il Principe, spronato soprattutto dalla moglie, non abbia intenzione di cedere. Re Carlo vorrebbe Harry e Meghan Markle con sé a Natale. Re Carlo non ha ancora formalmente invitat o suo figlio Harry, Meghan Markle e i due nipoti Archie e Lilibet a Sandringham per Natale, ma secondo fonti vicine a Palazzo vorrebbe davvero farlo. Sente infatti che questa potrebbe essere l’ultima occasione per riconciliarsi totalmente con il secondogenito. Dilei.it
