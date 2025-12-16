Ravezzani saluta il gruppo Mediapason | il giornalista chiuderà con il 2026 la sua avventura con l’azienda Ecco tutti i dettagli
Franco Ravezzani annuncia il suo addio a Mediapason, concludendo la sua collaborazione nel 2026. La decisione, forse inattesa, segna la fine di un importante capitolo nella carriera del giornalista. Di seguito, tutti i dettagli sulla scelta e le prospettive future.
Ravezzani, forse un po’ a sorpresa, ha deciso di interrompere la sua avventura con Mediapason al termine del 2026. Ecco dove andrà dopo Il 2026 segnerà la fine di un’era storica per la televisione locale italiana: Fabio Ravezzani, volto storico di “Qui studio a voi stadio” e direttore responsabile, lascerà definitivamente il gruppo Mediapason. Dopo . Calcionews24.com
