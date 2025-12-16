Ravezzani lascia il gruppo Mediapason | il 2026 sarà l’ultimo anno del giornalista La notizia ha trovato la conferma ufficiale

Giuseppe Ravezzani annuncia il suo addio al gruppo Mediapason, concludendo la sua carriera nel 2026. La notizia, confermata dalla Redazione di JuventusNews24, segna la fine di un'importante fase professionale per il giornalista e direttore, che ha ricoperto ruoli di rilievo nel panorama mediatico sportivo italiano.

Ravezzani lascia il gruppo Mediapason: il 2026 ultimo anno del giornalista e direttore. La notizia è stata ufficializzata così. È la fine di un capitolo che ha segnato la storia della televisione locale italiana. Il 2026 sarà l’anno dell’addio definitivo di Fabio Ravezzani al gruppo Mediapason. Il giornalista e conduttore ( volto storico di “Qui studio a voi stadio” e direttore responsabile ), lascerà tutti i suoi incarichi in Telelombardia, Antenna 3, Top Calcio e Videogruppo al termine del prossimo anno. La notizia, riportata da Italia Oggi, è stata confermata dal diretto interessato con l’ironia che lo contraddistingue: “Confermo, il 2026 sarà il mio ultimo anno a Telelombardia, mi occuperò solo di sport, e poi me ne andrò in Galizia, alla faccia di chi mi vuole male”. Juventusnews24.com

