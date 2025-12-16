Ravenna disco rosso a Pesaro Resta in vetta ma Arezzo a -2
Nell’ultimo incontro di calcio, Ravenna affronta Pesaro in una sfida cruciale. La Vis Pesaro, guidata dal modulo 3-4-1-2, cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre Ravenna si mantiene in vetta nonostante la sconfitta. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore di Pesaro.
Vis Pesaro 1 Ravenna 0 VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci (1’ st Di Renzo), Bove, Primasso; Zoia, Pucciarelli (45’ st Tonucci), Paganini, Vezzoni; Giovannini (28’ st Di Paola); Stabile (28’ st Berengo), Nicastro (41’ st Ascione). A disp. Fratti, Guarnone, Beghetto, Nina, Ventre. All. Stellone. RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Donati (35’ st Da Pozzo), Esposito, Scaringi; Corsinelli (14’ st Viola), Tenkorang, Rossetti (29’ st Falbo), Di Marco (14’ st Lonardi), Rrapaj (35’ st Motti); Luciani, Spini. A disp. Stagni, Borra, Calandrini, Castellacci, Mandorlini, Menegazzo, Zagre. All. Marchionni. Arbitro: Gianquinto di Parma. Sport.quotidiano.net
