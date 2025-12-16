Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 16 dicembre

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le principali aperture dei quotidiani sportivi nazionali di oggi, martedì 16 dicembre, dedicate alla Juventus. La rassegna stampa di JuventusNews24 offre uno sguardo alle prime pagine dei principali giornali sportivi, evidenziando gli aspetti più rilevanti e le tematiche di attualità che coinvolgono il club bianconero.

rassegna stampa juve prime pagine quotidiani sportivi 8211 16 dicembre

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 16 dicembre

Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, martedì 16 dicembre. Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicola martedì 16 dicembre: in particolare risalto anche la Juve e la Serie A. .com. Juventusnews24.com

Rassegna stampa: CR7 shock, le prime pagine dei quotidiani spagnoli

Video Rassegna stampa: CR7 shock, le prime pagine dei quotidiani spagnoli

rassegna stampa juve primeRassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, sabato 6 dicembre - Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, sabato 6 dicembre Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicol ... juventusnews24.com

rassegna stampa juve primePrime Pagine: “Testa Inter”; “Juve a Cabal” - La Gazzetta dello Sport parte dalla vittoria dell’Inter con il Genoa, che regala la vetta alla squadra di Chivu, complici anche il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli. gianlucadimarzio.com