Rassegna maestri in prova | Agnese Zanetti e Lara Varin in concerto

Nell'ambito della rassegna Maestri in prova, l'Università delle LiberEtà ospita i concerti di giovani talenti provenienti da diverse realtà regionali, nazionali e internazionali. Agnese Zanetti e Lara Varin si esibiscono in performance che anticipano importanti audizioni, offrendo un'affascinante opportunità di ascolto e confronto con artisti emergenti.

Rassegna Maestri in prova: all'Università delle LiberEtà si esibiscono giovani talenti (regionali, nazionali e internazionali) che nei loro programmi in vista di importanti audizioni. Direzione artistica a cura dell'Associazione Rime Mute.Quando: Sabato 20 dicembre 2025 ore 17,Chi: Agnese Zanetti.