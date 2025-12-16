Rassegna di Polifonia Città di Livorno domenica 21 dicembre il concerto di Natale

Domenica 21 dicembre alle 21 si tiene in Cattedrale di Livorno il concerto di Natale, parte della XXII Rassegna di Polifonia Città di Livorno. L'evento, organizzato dal Coro Rodolfo Del Corona APS sotto la direzione del M° Luca Stornello, vede il patrocinio di diverse istituzioni locali e nazionali, offrendo un momento musicale di grande rilevanza cittadina.

Domenica 21 dicembre, alle 21, appuntamento in Cattedrale per la XXII Rassegna di Polifonia Città di Livorno organizzata dal Coro Rodolfo Del Corona APS con la direzione artistica del M° Luca Stornello e sostenuta e patrocinata da molte realtà cittadine e non solo (Comune di Livorno,, Regione. Livornotoday.it

