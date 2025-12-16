Rassegna di Polifonia Città di Livorno domenica 21 dicembre il concerto di Natale

Domenica 21 dicembre alle 21 si tiene in Cattedrale di Livorno il concerto di Natale, parte della XXII Rassegna di Polifonia Città di Livorno. L'evento, organizzato dal Coro Rodolfo Del Corona APS sotto la direzione del M° Luca Stornello, vede il patrocinio di diverse istituzioni locali e nazionali, offrendo un momento musicale di grande rilevanza cittadina.

