Rapina in un distributore sull' asse dei servizi | uomo in scooter ruba l' incasso e scappa

Una stazione di rifornimento lungo l'asse dei servizi di Catania è stata teatro di una rapina alle prime luci dell'alba. Un uomo in scooter ha sottratto l'incasso del distributore, mettendo in fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'episodio ha scosso la zona, ancora sotto shock per l'accaduto.

Una stazione di rifornimento situata lungo l'asse dei servizi di Catania è stata teatro di una rapina alle prime luci dell'alba di oggi. Un episodio che segue cronologicamente, a distanza di 24 ore, l'assalto avvenuto ieri mattina in un supermercato di via Sabato Martelli Castaldi.Un uomo a bordo. Cataniatoday.it Rom devstano e rapinano un distributore, beccati dalle telecamere Di seguito trovi una raccolta di fonti e contenuti collegati alla notizia, con link esterni utili per approfondire lo stesso tema. Catania, rapina sull’asse dei servizi: colpo alla stazione di carburanti - CATANIA – Rapina all’alba di oggi a una stazione di carburanti sull’asse dei servizi di Catania, in direzione della città. livesicilia.it Rapina armata ad un distributore di carburanti a Germaneto, è il secondo colpo in un mese - Indagini della Polizia sulle immagini di videosorveglianza ... quicosenza.it

Catania, rapina all'alba nel distributore di benzina x.com

Tra servizi carenti, periferie dimenticate e colpi lampo che riaccendono l’emergenza sicurezza. L’ultimo episodio, la rapina a mano armata a un distributore di benzina a Germaneto - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati.