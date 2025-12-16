raoul bova seduce la francia e va alla prima di emily in paris 5

Raoul Bova conquista la scena a Parigi partecipando alla première di Emily in Paris 5. L’attore italiano, noto per il suo fascino internazionale, ha attirato l’attenzione sul red carpet insieme ai protagonisti della serie, tra cui Lily Collins, in attesa della quinta stagione della celebre serie Netflix.

Il fascino italiano sta per travolgere una della serie più patinate di Netflix. In attesa dell’uscita della quinta stagione di Emily in Paris, Raoul Bova ha calcato il red carpet parigino insieme agli altri protagonisti, su tutti l’attrice Lily Collins. La sua partecipazione alla serie non è un semplice cameo, ma lo vede vestire i panni di un personaggio che ha già dato una svolta alla narrazione, ambientata tra Roma e Venezia, oltre che nella capitale francese. L’eleganza di Raoul Bova sul red carpet di Parigi. Per il lancio della quinta stagione, il cast di Emily in Paris si è riunito nella Ville Lumière a Le Grand Rex, nella capitale francese. Dilei.it

