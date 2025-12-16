Randagismo e tutela animale Sassofeltrio entra a far parte dell’Accordo del comprensorio cesenate

Dal 1° gennaio, Sassofeltrio si unirà all’Accordo dei Comuni del comprensorio cesenate per la tutela animale, con l’obiettivo di migliorare la gestione della popolazione canina randagia e la cura del canile comunale di Rio Eremo, rafforzando l’impegno condiviso nella tutela e nel benessere degli animali.

