Randagismo e tutela animale Sassofeltrio entra a far parte dell’Accordo del comprensorio cesenate
Dal 1° gennaio, Sassofeltrio si unirà all’Accordo dei Comuni del comprensorio cesenate per la tutela animale, con l’obiettivo di migliorare la gestione della popolazione canina randagia e la cura del canile comunale di Rio Eremo, rafforzando l’impegno condiviso nella tutela e nel benessere degli animali.
Dal 1° gennaio il Comune di Sassofeltrio entrerà a far parte dell’Accordo tra i Comuni del comprensorio cesenate per la gestione degli interventi relativi alla popolazione canina randagia e vagante e per la gestione del canile comunale di Rio Eremo.La richiesta del Comune di Sassofeltrio è stata. Cesenatoday.it
Disegno di legge “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” - Ancor più negli ultimi anni, il mutare delle condizioni di convivenza nei contesti urbani e il cambiamento ... regione.campania.it
Randagismo a Reggio Calabria: controlli, monitoraggio e piano di sterilizzazione delle colonie feline - Zoofile dell’OIPA di Reggio Calabria, insieme alle Guardie dell’Associazione Guardia Agroforestale Italiana, proseguono il monitoraggio delle colonie feline, dei cani vaganti e delle ... reggiotv.it
Lotta al randagismo e tutela ambientale, il 12 dicembre la seconda edizione di “Diamoci la zampa” L’Amministrazione Comunale di Morano Calabro, tramite l’assessore Marisa Di Maria, promuove per venerdì 12 dicembre 2025 un importante appuntamento di - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.