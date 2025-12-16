rame prezzi a livelli record con accumulo negli usa e domanda da settori energivori

I prezzi del rame raggiungono livelli record, trainati dall'accumulo negli Stati Uniti e dalla domanda dei settori energivori. Dopo un rialzo recente, il mercato si mostra più cauto in attesa dei dati sul mercato del lavoro statunitense, che potrebbero influenzare le prossime decisioni sui tassi di interesse delle Federal Reserve.

Il rame r intraccia leggermente leggermente dopo la sua corsa, che ha segnato un altro rialzo nella seduta di ier i, con gli investitori oggi più cauti in vista dei dati statunitensi sul mercato del lavoro che saranno analizzati attentamente per individuare segnali sulla direzione dei tassi di interesse negl i Stati Uniti, dopo il taglio della settimana scorsa da parte della Fed. I prezzi e i dati in uscita. I futures a tre mesi sono scesi sotto gli 11.600 dollari la tonnellata su l London Metal Exchange, dopo aver guadagnato oltre l’1% lunedì. Gli analisti prevedono che il rapporto sull’occupazione statunitense, in uscita oggi pomeriggio, mostrerà un mercato del lavoro debole, il che potrebbe potenzialmente favorire una politica monetaria più accomodante. Quifinanza.it

Il mercato del rame si restringe. I prezzi toccheranno livelli record?

