Raid vandalico in pieno centro danneggiate tre auto | trovate anche delle tracce di sangue

Un raid vandalico ha scosso questa mattina il centro di Ravenna, causando danni a tre auto e lasciando tracce di sangue sul luogo. Residenti e turisti, svegliati da un episodio violento, hanno assistito a un inaspettato atto di vandalismo in via di Roma, creando preoccupazione e sconcerto nella comunità locale.

Un brutto risveglio ha accolto questa mattina cittadini e turisti nel centro di Ravenna. Intorno alle 8alcuni residenti e dei turisti presenti in un albergo di via di Roma si sono accorti di una serie di danneggiamenti sulle proprie auto parcheggiate in strada.Sul posto sono immediatamente giunte. Ravennatoday.it Raid vandalico nella notte in pieno centro a Sassari contro 3 macchine. Indaga la Polizia Locale. Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Eboli, raid vandalico in pieno centro: squarciati i quattro pneumatici all’auto di una commerciante - Atto vandalico a Eboli in via Madonna del Soccorso: ignoti hanno tagliato le gomme dell'auto di una giovane commerciante. infocilento.it Raid vandalico in centro città: rovesciati vasi e distrutte piante - Erano stati collocati da commercianti e residenti in via Pirandello e via San Francesco per abbellire il percorso pedonale ... lasicilia.it Reggio Calabria, furto all’impianto idrico di Gallico Marina Indagini in corso e disagi in diversi quartieri della città Leggi l’articolo completo: https://www.avveniredicalabria.it/raid-vandalico-impianto-idrico-gallico/ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.