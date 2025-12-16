Rai protesta in corso Sempione | Salviamo la storia di Milano

In corso Sempione a Milano si svolge una protesta dei lavoratori Rai, che chiedono di salvare la storica sede progettata da Gio Ponti. L'evento, previsto alle 15, include un'assemblea aperta alla cittadinanza e rappresenta un momento di confronto e sensibilizzazione sulla tutela del patrimonio storico e culturale della Rai milanese.

Il messaggio, lanciato ai milanesi, è chiaro: "Salviamo la Rai di Milano". Oggi, alle 15, i lavoratori Rai di Milano manifesteranno davanti alla storica sede di corso Sempione progettata da Gio Ponti, con una assemblea aperta alla cittadinanza promossa dai sindacati dei giornalisti e dei dipendenti. Una mobilitazione in vista del Cda della Rai a Roma, in programma giovedì, che dovrebbe deliberare la vendita di asset di pregio, tra cui l'immobile in corso Sempione, con il conseguente trasferimento temporaneo delle attività negli studi di via Mecenate, alla periferia Est della città, dove si trovano già alcuni studios dei programmi della tv di Stato realizzati a Milano.

Manovre immobiliari Rai a Milano: dipendenti e giornalisti via da corso Sempione per vendere la sede. Muro dei lavoratori - Liberare la storica sede di Corso Sempione per poterla vendere meglio.

Il 16 dicembre presidio e assemblea pubblica. Appuntamento a Corso Sempione dalle ore 15:00. Si protesta contro la decisione aziendale di vendere in anticipo la sede storica per traslocare a Mecenate in attesa che la sede definitiva del Mico sia pronta

RADIO LAVORO: PUNTATA 9 SU Radio Marconi FM 94.8 I temi: protesta alla Rai di corso Sempione, no alla svendita; i 70 anni di Ial Lombardia; contratto dei metalmeccanici, l'impatto sulla regione; Discorso alla città dell'arcives