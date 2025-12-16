ragazzi quasi perfetti e la zenith ritrova il sorriso

L'articolo presenta la recente prestazione della Zenith, che ritrova il sorriso grazie a una vittoria convincente. L'allenatore elogia i suoi ragazzi, sottolineando la loro reazione positiva dopo un periodo difficile segnato da due sconfitte consecutive, evidenziando l'importanza di questa vittoria nel risollevare il morale della squadra.

"Una grande prestazione, condita da una vittoria più che meritata. Voglio fare un plauso ai miei ragazzi perché sono stati quasi perfetti e hanno saputo reagire ad un momento difficile, dopo due sconfitte fin troppo penalizzanti". Non nasconde la sua grande soddisfazione Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo la vittoria per 2-1 ottenuta sul campo del Castelnuovo Garfagnana, bloccato al contrario a quota 23. Un successo che consente ai pratesi di difendere la seconda posizione solitaria nella classifica generale del girone A di Eccellenza, a 29 punti. Davanti agli amaranto resta la sola Lucchese, capolista del raggruppamento con 31 punti dopo il successo per 2-1 contro lo Sporting Cecina, che al contrario rimane attardato in zona play off a quota 21. Lanazione.it

