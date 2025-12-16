Ragazza di 22 anni investita da un tir a Savona | trascinata sotto le ruote

Una tragedia si è verificata questa mattina a Savona, dove una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è stata investita da un tir e trascinata sotto le ruote. L'incidente ha attirato l'attenzione sulla sicurezza stradale nella zona, suscitando dolore e sgomento tra la comunità locale.

Una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta in un incidente stradale avvenuto stamani a Savona. La ragazza, secondo una prima ricostruzione dell’incidente, è stata travolta da un tir che l’ha trascinata sotto le ruote. Immediati i soccorsi ma per la studentessa universitaria (frequentava la facoltà di giurisprudenza a Genova) non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto questa mattina in corso Tardy e Benech. Rilievi e indagini sono affidati alla polizia locale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

