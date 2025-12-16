Raffica di spaccate con tombino di ghisa arrestato un 47enne Utilizzava sempre lo stesso metodo

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Prato per aver commesso almeno otto furti ai danni di esercizi commerciali, utilizzando ripetutamente lo stesso metodo. La tecnica prevedeva l'uso di un tombino di ghisa per infrangere vetrine e ingressi, causando danni e furti tra luglio 2024 e dicembre 2025.

© Lanazione.it - Raffica di spaccate con tombino di ghisa, arrestato un 47enne. Utilizzava sempre lo stesso metodo Prato, 16 dicembre 2025 - Sarebbe stato coinvolto in almeno otto furti ai danni di esercizi commerciali, tra il luglio dello scorso anno e l'11 dicembre scorso, utilizzando spesso un tombino di ghisa per mandare in frantumi le vetrate o la porta d'ingresso dei locali in questione. Questa l'accusa mossa nei confronti di un uomo di 47 anni, originario di Pescia, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Il quarantasettenne è stato tratto in arresto giovedì scorso, nei pressi di via Alfieri, quando secondo quanto ricostruito avrebbe infranto la vetrina del bar pasticceria “Vella”, sempre utilizzando un tombino in ghisa. Lanazione.it USAVANO TOMBINI DI GHISA COME ARIETI PER I FURTI :2 ARRESTI A ROMA Raffica di spaccate con tombino di ghisa, arrestato un 47enne. Utilizzava sempre lo stesso metodo - Un uomo originario di Pescia è stato arrestato in via Alfieri a Prato: è accusato di aver messo a segno otto colpi nel giro di un anno e mezzo, utilizzando un tombino per spaccare le vetrine dei negoz ... msn.com

