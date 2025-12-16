raffaella fico torna sui social dopo la morte del suo bambino

Raffaella Fico torna sui social dopo la perdita del suo bambino, un dolore immenso per la showgirl e il suo compagno Armando Izzo. La coppia, in attesa di un maschietto, aveva condiviso con entusiasmo la gravidanza, rendendo questa notizia ancora più triste e difficile da elaborare.

È una notizia dolorosa quella che ha colpito Raffaella Fico e Armando Izzo. La coppia, insieme da alcuni mesi e in attesa di un maschietto, aveva mostrato con gioia il pancione e un nome già sussurrato con tenerezza. Nelle ultime ore, però, è arrivato il comunicato che ha spezzato il cuore dei fan: il bambino, al quinto mese, non c'è più. Oggi Raffaella è tornata sui social con messaggi pieni d'amore e un profilo modificato in memoria del piccolo. Il comunicato congiunto di Raffaella Fico e Armando Izzo. Per evitare speculazioni, la coppia ha diffuso una nota chiara e rispettosa: « Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori ».

