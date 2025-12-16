Radioterapia al San Giovanni di Dio l' affondo del Pd | Fondi tolti ai risarcimenti dei pazienti
Il circolo Pd Vittoria Giunti di Agrigento critica l’emendamento presentato all’Ars dal deputato Lillo Pisano, che prevede il finanziamento di un nuovo servizio di radioterapia al San Giovanni di Dio. Secondo il partito, si tratta di uno spostamento di risorse che penalizza altri pazienti, anziché rappresentare un nuovo investimento per la sanità.
Non nuovi investimenti per la sanità, ma uno spostamento di risorse che penalizza altri pazienti. È questa la lettura del circolo Pd Vittoria Giunti di Agrigento sull’emendamento presentato all’Ars dal deputato Lillo Pisano per il finanziamento di un nuovo servizio di radioterapia all’ospedale. Agrigentonotizie.it
