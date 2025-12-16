Radioterapia al San Giovanni di Dio l' affondo del Pd | Fondi tolti ai risarcimenti dei pazienti

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il circolo Pd Vittoria Giunti di Agrigento critica l’emendamento presentato all’Ars dal deputato Lillo Pisano, che prevede il finanziamento di un nuovo servizio di radioterapia al San Giovanni di Dio. Secondo il partito, si tratta di uno spostamento di risorse che penalizza altri pazienti, anziché rappresentare un nuovo investimento per la sanità.

Immagine generica

Non nuovi investimenti per la sanità, ma uno spostamento di risorse che penalizza altri pazienti. È questa la lettura del circolo Pd Vittoria Giunti di Agrigento sull’emendamento presentato all’Ars dal deputato Lillo Pisano per il finanziamento di un nuovo servizio di radioterapia all’ospedale. Agrigentonotizie.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

San Giovanni di Dio arriva la radioterapia News AgrigentoTv

Video San Giovanni di Dio arriva la radioterapia News AgrigentoTv

radioterapia san giovanni dioRadioterapia al San Giovanni di Dio, l'affondo del Pd: “Fondi tolti ai risarcimenti dei pazienti” - Secondo il circolo Vittoria Giunti si tratta di una copertura finanziaria ottenuta sottraendo risorse ad altri capitoli della spesa sanitaria, senza un reale incremento degli investimenti per il terri ... agrigentonotizie.it

Acceleratore per Radioterapia al San Giovanni di Dio? Area progressista: "Il merito è della lotta degli agrigentini" - Nuccio Dispenza replica alle rivendicazioni del centrodestra: "Non è merito del banditore di turno". agrigentonotizie.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.