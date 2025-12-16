Racing Physique Academy lancia un metodo scientifico per piloti e aziende

Racing Physique Academy presenta un innovativo protocollo scientifico dedicato alla preparazione atletica nel motorsport, rivolto sia a piloti che a aziende e manager. Il metodo mira a migliorare le performance attraverso un approccio basato su evidenze scientifiche, sottolineando l'importanza dei dettagli invisibili che fanno la differenza in gara e nel mondo aziendale.

Milano, 11 dicembre 2025. Nel motorsport la differenza si misura spesso in dettagli invisibili, e proprio su quei dettagli interviene Racing Physique Academy con un nuovo progetto: un protocollo scientifico dedicato alla preparazione atletica di chi corre su due e quattro ruote, con un'estensione pensata anche per aziende e manager.

