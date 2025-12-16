Rachael Carpani, attrice australiana celebre per le sue interpretazioni in

© Lettera43.it - Rachael Carpani, 10 film e serie tv con l’attrice australiana

È morta Rachael Carpani, attrice australiana nota soprattutto per aver recitato nelle serie televisive Le sorelle McLeod e, più recentemente, NCIS: Los Angeles. A darne notizia è stata la sorella Georgia, compositrice musicale, che su Instagram ha condiviso un breve comunicato dei genitori Tony e Gael. «L’amata Rachael è mancata improvvisamente, ma serenamente, dopo una lunga battaglia contro una malattia cronica nelle prime ore di domenica 7 dicembre», si legge nella nota. «Chiediamo massima riservatezza in un momento così difficile». Nel 2021, l’attrice aveva parlato pubblicamente della sua diagnosi di endometriosi, di cui soffriva già dall’adolescenza ma diagnosticatale solo a 35 anni. Lettera43.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Rachael Carpani Dead at 45 NCIS LA McLeod's Daughters Actress Dies Cause Of Death Actor Died

Video Rachael Carpani Dead at 45 NCIS LA McLeod's Daughters Actress Dies Cause Of Death Actor Died Video Rachael Carpani Dead at 45 NCIS LA McLeod's Daughters Actress Dies Cause Of Death Actor Died

10 Photos of Rachael Carpani: Star Died At 45 After Long Battle With Chronic Illness—Family Speaks - Rachael carpani, the most famous Australian actress and the star of McLeods daughters is dead at the age of 45 after years of struggle with a serious illness. ibtimes.co.uk