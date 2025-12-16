Raccolta fondi per sostenere il Bopo Sostenibile di Ponteranica Intesa Sanpaolo in prima linea

Iniziative di raccolta fondi per il progetto “Bopo Sostenibile” a Ponteranica, con il supporto di Intesa Sanpaolo e Cesvi, mirano a rafforzare le attività di inclusione e promuovere eventi culturali e opportunità per le persone più fragili, contribuendo allo sviluppo della comunità locale.

Ponteranica. “Bopo Sostenibile” è stato selezionato nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con Cesvi, per ampliare le attività nello spazio di comunità Bopo, sostenendo percorsi di inclusione, eventi culturali e nuove opportunità per chi è più fragile. Tutti possono partecipare fino al 31 dicembre alla raccolta fondi con una donazione attraverso la pagina dedicata al progetto sul sito web For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: https:www.forfunding.intesasanpaolo. Bergamonews.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tragedia sul Monte Vareno, avviata una raccolta fondi per sostenere la figlia della coppia Video Tragedia sul Monte Vareno, avviata una raccolta fondi per sostenere la figlia della coppia Video Tragedia sul Monte Vareno, avviata una raccolta fondi per sostenere la figlia della coppia Raccolta fondi per sostenere il “Bopo Sostenibile” di Ponteranica, Intesa Sanpaolo in prima linea - Intesa Sanpaolo sostiene il progetto “Bopo Sostenibile” di Alchimia Cooperativa Sociale attraverso una raccolta fondi del Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e a ... bergamonews.it

"Giustizia per Francesco". Parte la raccolta per il detenuto morto a Tor Vergata dopo un pestaggio - La richiesta rilanciata sui social dalla sorella del detenuto: "La posta in gioco non riguarda solo Francesco: riguarda il principio di tutela dei cittadini sotto custodia statale" ... rainews.it

Stati Uniti – Un gala di raccolta fondi organizzato dalla Federazione degli Exallievi Stati Uniti – dicembre 2025 – La Federazione Nazionale degli Exallievi di Don Bosco di Haiti (FENADBH) ha organizzato un prestigioso gala di raccolta fondi, che ha riunito ex - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.