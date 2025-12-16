Raccolta differenziata cambia il calendario tra Natale ed Epifania | come regolarsi

Durante il periodo natalizio e tra Natale ed Epifania, il calendario della raccolta differenziata ad Agrigento subisce alcune variazioni. È importante conoscere le nuove date per smaltire correttamente i rifiuti e rispettare le disposizioni comunali durante le festività. In questo articolo, vengono illustrate le modifiche e i suggerimenti per una gestione efficace dei rifiuti in questo periodo speciale.

Cambia il calendario della raccolta differenziata ad Agrigento in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Dal 25 dicembre al 6 gennaio sono previste variazioni nei giorni di conferimento dei rifiuti, come comunicato dal Comune.Mercoledì 24 dicembre la raccolta sarà regolare per. Agrigentonotizie.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Raccolta differenziata, cambia il calendario le novità Video Raccolta differenziata, cambia il calendario le novità Video Raccolta differenziata, cambia il calendario le novità Festività, cambia il calendario della raccolta rifiuti ad Agrigento - Dal 25 dicembre al 6 gennaio sono state apportate delle modifiche alla raccolta differenziata. grandangoloagrigento.it

