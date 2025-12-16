Nicola Natali, nonostante il mal di schiena, ha deciso di scendere in campo per sostenere i suoi compagni nella difficile trasferta di Vigevano. La sua determinazione rappresenta un segnale di fiducia e speranza per la Fabo Herons Montecatini, che affronta questa sfida con la voglia di reagire e di sfruttare ogni occasione per migliorare il proprio rendimento.

© Sport.quotidiano.net - Qui aironi. ’Nic’ ci crede: "L’occasione per svoltare»

Il mal di schiena gli ha impedito di dare una mano alla Fabo Herons Montecatini nella delicata trasferta di Vigevano: Nicola Natali ha stretto i denti, ha fatto una prova prima della palla a due, poi si è arreso al dolore e ha sofferto in panchina per i suoi compagni, sconfitti in terra ducale. La stracittadina di domani tuttavia è troppo importante e da buon capitano il figlio di Gino farà di tutto per non mancare. Nicola, innanzitutto come sta? "E’ un problema fisico che purtroppo nel mio caso è ricorrente, di solito in qualche giorno si recupera. Cercherò in tutti i modi di farlo per domani". Sport.quotidiano.net

