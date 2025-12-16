Quello che ci legava con Natalia Titova non era un vero amore ma era anche la condivisione di un sogno | così Simone Di Pasquale sull’ex fidanzata

Simone Di Pasquale ha condiviso un ricordo di Natalia Titova, definendo il loro rapporto più come la condivisione di un sogno che come un vero amore. Nell’ultima puntata di “Ciao Maschio”, ospite di Nunzia De Girolamo, il ballerino ha aperto il suo cuore raccontando dettagli sulla loro relazione.

Simone Di Pasquale si è raccontato nell’ultima puntata di “ Ciao Maschio”, ospite di Nunzia De Girolamo sabato 13 dicembre su Rai 1. Il ballerino ha ricordato l’incontro che ha cambiato il suo percorso professionale, quello con Natalia Titova. “ Avevo 18 anni. Avevo cambiato molte ballerine perché si stancavano di una vita fatta solo di competizioni e anche per i ritmi serrati tutti i giorni, weekend compresi. Un coreografo inglese ci mise in contatto. Ci scrivevamo con i fax. Ci siamo dati appuntamento il 18 gennaio 1998. Lei arrivò da Mosca e io la aspettavo a Fiumicino con un cartello perché non la conoscevo”. Ilfattoquotidiano.it

