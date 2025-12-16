Quel giudice che ha liberato Shahin salvò anche due magrebini accusati per una macelleria clandestina

Il giudice Ludovico Morello, della Corte d'Appello di Torino, ha firmato l'ordinanza che ha permesso a Mohamed Shahin di lasciare il Cpr di Caltanissetta, sfidando il provvedimento di espulsione del ministro Piantedosi. In passato, Morello è stato anche coinvolto in decisioni che hanno riguardato la liberazione di due magrebini accusati di attività illegali.

Si chiama Ludovico Morello il giudice della Corte d'Appello di Torino che ha firmato l'ordinanza che ha consentito a Mohamed Shahin di uscire dal Cpr di Caltanissetta nonostante il provvedimento di espulsione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ma Morello è già stato al centro delle cronache per altri provvedimenti: «Assolti perché il fatto non sussiste», sono le parole pronunciate da lui quando era giudice del Tribunale di Ivrea, in merito alla sentenza di assoluzione nei confronti dei 7 imputati finiti a processo per il rogo che il 19 marzo 2013 distrusse il capannone C (nel comprensorio industriale ex Olivetti di Scarmagno) dove lavoravano tre aziende e oltre 500 dipendenti.