Quei video di Alberto… Garlasco la furia dell’avvocato di Stasi in studio da Massimo Giletti
Nel corso di una puntata di Massimo Giletti, si riaccendono i riflettori sul caso di Garlasco, uno dei delitti più discussi degli ultimi anni. L’attenzione si concentra sulle recenti dichiarazioni dell’avvocato di Stasi e sui video di Alberto, suscitando nuovo interesse e interrogativi sul tragico episodio.
Massimo Giletti torna ad accendere i riflettori sul delitto di Garlasco, riportando in primo piano uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Nella puntata di lunedì 15 dicembre, il programma di Rai 3 o stato delle cose ospita Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, chiamata a rispondere alle accuse che da tempo circolano intorno al suo assistito. Il confronto in studio riparte da un tema delicato e controverso, quello del materiale pornografico trovato sul computer di Stasi e del suo presunto utilizzo la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi, prima di mettersi a lavorare alla tesi. Caffeinamagazine.it
