Quattro chili di cocaina nello zaino arrestato Francesco Spada | è il figlio del boss Armando

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

Il sequestro nel "quadrilatero della droga" di Ostia. Fra i due arrestati anche Francesco Spada, figlio del boss Armando. Individuato anche un punto di spaccio. Fanpage.it

In moto lungo l'A1 con 4 chili di cocaina nello zaino, conducente arrestato e passeggero in fuga

Video In moto lungo l'A1 con 4 chili di cocaina nello zaino, conducente arrestato e passeggero in fuga
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

quattro chili cocaina zainoQuattro chili di cocaina nello zaino, arrestato Francesco Spada: è il figlio del boss Armando - Fra gli arrestati anche Francesco Spada, figlio del boss Armando. fanpage.it

quattro chili cocaina zainoOstia, dalla fermata del bus alla piazza dello spaccio: sequestro di cocaina e 2 arresti - Fermati dopo essere scesi da un autobus, i due hanno tentato di disfarsi di uno zaino con quattro panetti di cocaina. ilfaroonline.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.