Due serate imperdibili dedicate alle sonorità del 'Quasi Barocco', con gli archi della Cherubini. Marco Albonetti e Danny Seidenberg saranno protagonisti di un doppio appuntamento, il 19 dicembre all’Auditorium di San Romualdo e il 20 dicembre al Teatro Masini di Faenza, offrendo un viaggio tra musica e tradizione.

’Quasi Barocco’: gli archi della cherubini con Marco Albonetti e Danny Seidenberg: doppio appuntamento domani alle 21 all’Auditorium di San Romualdo e e il 20 dicembre al teatro Masini di Faenza. Il Barocco come caleidoscopio, dove si incontrano e sovrappongono epoche e linguaggi: dai veneziani Alessandro Marcello e Antonio Vivaldi alla musica per film di Cipriani e Morricone, dalle improvvisazioni jazz di Seidenberg alle atmosfere di Villa-Lobos e Piazzola. È questo Quasi Barocco, un concerto ’classical crossover’ – a Ravenna domani, mercoledì 17 dicembre, alle 21 all’Auditorium di San Romualdo, e al Teatro Masini di Faenza sabato 20 alle 21 nell’ambito di SaxArts Festival 2025 – con gli archi dell’ Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, un virtuoso del sax come Marco Albonetti e alla viola Danny Seidenberg, storico membro del Turtle Island Quartet con cui ha vinto un Grammy per la loro versione di A Love Supreme di Coltrane. Ilrestodelcarlino.it

