Quartieri Lega | Non raggiunta soglia minima di 10mila elettori auspicata da Lattuca Voto online non decisivo

La Lega di Cesena analizza i risultati delle elezioni di quartiere, evidenziando come non sia stata raggiunta la soglia minima di 10 mila elettori auspicata da Lattuca. Nonostante la possibilità di voto online, l'affluenza alle urne si è mantenuta bassa, confermando la scarsa partecipazione dei cittadini alle consultazioni.

La Lega di Cesena traccia il bilancio delle elezioni di quartiere sottolineando il dato della bassa affluenza alle urne nonostante la possibilità di votare anche online senza recarsi fisicamente ai seggi. “Risultati certamente molto poco soddisfacenti per Pd e maggioranza dal voto per i consigli. Cesenatoday.it

