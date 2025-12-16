Quartieri la lista collegata al sindaco porta a casa oltre il 73% dei voti | Affluenza flop? Tutti devono riflettere

Le elezioni dei consigli di quartiere a Cesena si sono concluse con una partecipazione molto bassa, appena il 10%. La lista collegata al sindaco ha ottenuto oltre il 73% dei voti, sollevando interrogativi sull’affluenza e sulla partecipazione dei cittadini. È il momento di riflettere sulle cause di questa scarsa partecipazione e sulle possibili strategie per coinvolgere maggiormente la comunità.

Sono andate in archivio le elezioni dei consigli di quartiere a Cesena ed è tempo di bilanci, evidente il dato della bassa affluenza arrivata appena al 10%. I promotori della lista 'Cesena Città dei Quartieri - Enzo Lattuca sindaco' esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto alle urne. Cesena. Elezioni di quartiere 2025-2030, tutti gli eletti e le elette - Gli eletti sono in totale 120, 57 donne e 63 uomini, così distribuiti per lista: "Cesena Città dei Quartieri – Enzo Lattuca Sindaco" 78, "Cittadini in Quartiere Cesena" 29, "Lista Civica per la ...

In lista solo tre presidenti su dodici . I veterani lasciano i quartieri - Doppia modalità per il rinnovo dei consigli: da domani parte il voto online, domenica si andrà anche nei seggi ... msn.com

