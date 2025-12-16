Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Scopri come si determina il costo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia. Analizziamo il ruolo del PUN (Prezzo Unico Nazionale), che indica il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, e forniamo un aggiornamento sui prezzi attuali, offrendo un quadro chiaro sulle dinamiche di mercato e sui fattori che influenzano il costo finale per i consumatori.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 16 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,1218 €kWh (pari a 121,83 €MWh), un valore che riflette una certa stabilità rispetto ai mesi precedenti, ma ancora superiore rispetto ai livelli pre-crisi energetica. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto sottoscritto con il fornitore, ma il PUN resta la base di partenza su cui vengono aggiunti costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e IVA. Quifinanza.it
