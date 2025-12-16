Quando verrà inaugurato il primo treno che collega Milano e Amsterdam

Il prossimo giugno segnerà l'inizio di un nuovo collegamento ferroviario tra Milano e Amsterdam. Questa tratta rappresenta un'importante novità nel panorama dei trasporti europei, offrendo un'alternativa comoda e sostenibile per i viaggi tra le due città. Di seguito, tutte le informazioni essenziali sulla futura linea e i dettagli dell'inaugurazione.

