Quando un film cambia il mercato | ‘Gary De’Snake’ ‘Zootropolis 2’ e la nuova ossessione cinese per i serpenti

Milano, 16 dicembre 2025 – Il successo di Zootropolis 2 non si misura solo al botteghino. In Cina, l'introduzione del personaggio di Gary De'Snake ha innescato un fenomeno inatteso: un'impennata delle ricerche e degli acquisti online di serpenti esotici, in particolare della vipera del bambù delle isole. Un caso che dimostra quanto il cinema, oggi, sia capace di incidere direttamente sul mercato e sull'immaginario collettivo. Il fascino di Gary De'Snake e il trionfo di Zootropolis 2 in Cina. Secondi Pio e Amedeo, Oi vita mia è film italiano con il migliore incasso della stagione Con Zootropolis 2, Disney ha colpito ancora una volta nel segno, soprattutto nel mercato cinese, dove il film ha registrato numeri straordinari fin dalle prime settimane di programmazione.

