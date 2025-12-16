Quando lo sci alpino oggi in tv | startlist slalom Courchevel orari streaming

Oggi, martedì 16 dicembre, si disputa lo slalom di Courchevel, tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026. L’evento, sotto le luci delle luci, promette emozioni forti in uno scenario suggestivo, con startlist, orari e streaming disponibili per seguire questa grande prova di sci alpino.

Tutto è pronto per una nuova tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Oggi, martedì 16 dicembre, infatti, il Circo Bianco sarà impegnato nello slalom di Courchevel (Francia) che, sotto le luci dei riflettori, ci andrà a regalare una serata di grandi emozioni in uno scenario davvero speciale. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL ALLE 17.45 E 20.45 Quale sarà il programma dello slalom odierno? Sul pendio della pista denominata “L’Eclipse” la prima manche prenderà il via alle ore 17.45, mentre la seconda scatterà alle ore 20. Oasport.it

