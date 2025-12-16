Quando il medico non c’è | come funziona la continuità assistenziale a Como

In assenza del medico di base fuori dagli orari di apertura, a Como entra in azione il servizio di Continuità Assistenziale. Questa soluzione garantisce assistenza sanitaria ai cittadini anche durante le ore notturne e nei giorni festivi, assicurando un supporto tempestivo e adeguato quando lo studio medico è chiuso.

Quando lo studio del medico di base è chiuso e non si tratta di un'emergenza, a Como entra in funzione la Continuità Assistenziale. È il servizio sanitario pensato per rispondere ai bisogni di salute non urgenti che però non possono attendere il giorno successivo.