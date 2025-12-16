Quando il campo non basta | Arezzo un pareggio scritto altrove
In questa partita, il risultato va oltre le dinamiche sportive, svelando come fattori esterni possano influenzare un match. Un pareggio scritto altrove evidenzia come le vicende extracalcistiche possano lasciare il segno, dimostrando che a volte, il campo non basta per definire il risultato di una sfida.
C’è un momento, durante una partita, in cui capisci che il risultato non dipenderà solo da quello che succede sul campo. Arezzo-Pineto è una di quelle serate. Lo si intuisce quasi subito, intorno al decimo minuto, quando Tavernelli viene lanciato a rete e sgambettato nettamente da dietro, ben dentro l’area abruzzese. L’arbitro Valpiana inizialmente fa proseguire, poi va al “varrino” e torna con una decisione che rasenta il grottesco: punizione dal limite. Non rigore, non espulsione, nemmeno coerenza con il suo primo giudizio. Una scelta che da sola racconta molto di ciò che verrà dopo. E allora viene da dire: lo dicano prima chi deve andare in Serie B. Lortica.it
