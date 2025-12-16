Quando il cambiamento climatico riscrive il profilo dello Chardonnay

Il cambiamento climatico sta influenzando profondamente il panorama vitivinicolo, modificando le caratteristiche organolettiche di molte varietà, tra cui lo Chardonnay. Questo fenomeno sta portando a nuove sfide e opportunità per i produttori, che devono adattarsi alle mutate condizioni climatiche per preservare la qualità e l’identità dei loro vini.

Il cambiamento climatico è diventato un elemento determinante nella ri-definizione organolettica dei vini e, in particolare, degli Champagne. Lo dimostra Ruinart, la più antica maison de Champagne, che ha trasformato un fattore di possibile vulnerabilità in una nuova etichetta. Il lancio di Blanc Singulier Edition 19 racconta infatti di una cuvée che nasce direttamente dalle mutazioni climatiche in atto nella regione e che si manifesta già a livello dei vini base prima della presa di spuma. «Il 2019 ha visto un nuovo record di temperatura», evidenziava il compianto chef de cave Frédéric Panaïotis, che ha firmato il progetto.

