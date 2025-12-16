Quando gioca l’Inter in Supercoppa a che ora e dove vederla in TV
L'Inter si prepara a scendere in campo per la Supercoppa Italiana, in programma dal 18 al 22 dicembre a Riad, Arabia Saudita. Ecco tutte le informazioni su orari, date e come seguirla in TV, per non perdere nemmeno un momento di questa importante competizione.
Quando gioca l’Inter in Supercoppa. Manca davvero poco al via della Supercoppa Italiana, in programma dal 18 al 22 dicembre a Riad, in Arabia Saudita. Il torneo torna quindi in Medio Oriente dopo l’edizione precedente, che vide il Milan alzare il trofeo: i rossoneri superarono la Juventus in semifinale e poi ebbero la meglio sull’Inter nell’atto conclusivo. Anche per l’edizione 20252026 viene confermato il format a quattro squadre. A contendersi il titolo saranno: Napoli, campione d’Italia in carica. Bologna, vincitore dell’ultima Coppa Italia. Inter, seconda classificata in Serie A. Milan, finalista dell’ultima Coppa Italia. Ilnerazzurro.it
INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025
Supercoppa Italiana, quando si gioca e dove vederla in tv - Supercoppa Italiana a Riad: Napoli, Bologna, Inter e Milan protagoniste della Final Four, programma, regolamento e diretta tv Mediaset. blitzquotidiano.it
Supercoppa Italiana, quando si gioca, dove e come vederla in tv: la guida - Il 18, il 19 e il 22 dicembre Riad, in Arabia Saudita, si disputa la Final Four di Coppa Italia. corriere.it
L'Inter ha scelto il colpo per la fascia a destra per gennaio: secondo Gianluca Di Marzio, potrebbe essere il croato Moris Valincic Classe 2002, gioca da quest'estate nella Dinamo Zagabria, club con cui l'Inter ha già trattato in estate per l'acquisto di Sucic - facebook.com facebook
Cannavaro, il Milan in vantaggio perché non gioca la Champions. Inter e Napoli con rosa migliore. Juve Ammiro Spalletti ma non è con le prime' #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.