Quando gioca l’Inter in Supercoppa a che ora e dove vederla in TV

L'Inter si prepara a scendere in campo per la Supercoppa Italiana, in programma dal 18 al 22 dicembre a Riad, Arabia Saudita. Ecco tutte le informazioni su orari, date e come seguirla in TV, per non perdere nemmeno un momento di questa importante competizione.

Quando gioca l’Inter in Supercoppa. Manca davvero poco al via della Supercoppa Italiana, in programma dal 18 al 22 dicembre a Riad, in Arabia Saudita. Il torneo torna quindi in Medio Oriente dopo l’edizione precedente, che vide il Milan alzare il trofeo: i rossoneri superarono la Juventus in semifinale e poi ebbero la meglio sull’Inter nell’atto conclusivo. Anche per l’edizione 20252026 viene confermato il format a quattro squadre. A contendersi il titolo saranno: Napoli, campione d’Italia in carica. Bologna, vincitore dell’ultima Coppa Italia. Inter, seconda classificata in Serie A. Milan, finalista dell’ultima Coppa Italia. Ilnerazzurro.it

