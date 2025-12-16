Quadruvium Rigo Jr al primo scratch in carriera

16 dic 2025

Jacopo Rigo, 19enne italiano, fa il suo primo scratch in carriera al Rally Show Quadruvium, segnando un momento importante in un periodo di grande crescita per il rally italiano. Tra giovani talenti emergenti, Rigo si distingue portando nuovo entusiasmo e speranza per il futuro dello sport nel nostro paese.

È un periodo d'oro per l'Italia da rally che continua a sfornare giovani talentuosi, in grado di riportare in alto il tricolore, e tra questi il suo contributo lo ha iniziato a dare anche Jacopo Rigo, diciannove anni all'anagrafe, mettendosi in bella evidenza in un Rally Show Quadruvium che lo ha. Trentotoday.it

