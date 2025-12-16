Quadruvium Rigo Jr al primo scratch in carriera
Jacopo Rigo, 19enne italiano, fa il suo primo scratch in carriera al Rally Show Quadruvium, segnando un momento importante in un periodo di grande crescita per il rally italiano. Tra giovani talenti emergenti, Rigo si distingue portando nuovo entusiasmo e speranza per il futuro dello sport nel nostro paese.
