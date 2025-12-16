Quadri e spazi confortevoli | ecco la nuova sede per lo screening mammografico all' Itis

È stata inaugurata la nuova sede del Programma regionale di screening mammografico presso l’Itis di via Pascoli. Uno spazio rinnovato e confortevole dedicato alla prevenzione, pensato per favorire l’accesso alle prestazioni e garantire un ambiente più accogliente per le donne che si sottopongono allo screening.

È stata inaugurata oggi la nuova sede del Programma regionale di screening mammografico nella struttura Itis di via Pascoli. La nuova sede, realizzata da Asugi in collaborazione con Lilt (Lega italiana contro i tumori) sostituisce la precedente, che si trovava nel comprensorio di San Giovanni.

