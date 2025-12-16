Qatargate Zingaretti | ‘Certo che Moretti dimostrerà la sua correttezza’

In seguito alle accuse legate al caso Qatargate, Nicola Zingaretti esprime fiducia nella correttezza e trasparenza di Alessandra Moretti. Con parole di sostegno, l'ex segretario del Partito Democratico si rivolge alla collega, sottolineando la sua convinzione che sarà in grado di chiarire la propria posizione e dimostrare l'assenza di irregolarità.

'Sono certo che Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza' "Sono certo che Alessandra Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza rispetto ai fatti contestati. Continuo a pensare che già ora, dopo i chiarimenti prodotti, c'erano tutte le condizioni per tutelare di più le prerogative dei parlamentari ma ora nella fase che si apre ci. Qatargate, Strasburgo divide il Pd: immunità revocata a Moretti, salvata Gualmini - Il Parlamento europeo vota sulla richiesta dei magistrati belgi: sì alla revoca dell'immunità per Alessandra Moretti, no per Elisabetta Gualmini.

Il Parlamento Europeo revoca l’immunità a Alessandra Moretti per il Qatargate - Con 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astensioni, la decisione conferma il parere della commissione giuridica. altarimini.it

Il Parlamento europeo revoca l'immunità ad Alessandra Moretti. Confermata invece per Elisabetta Gualmini. Voto nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Zingaretti: "Certo che Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza" #ANSA - facebook.com facebook

