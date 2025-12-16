Qatargate un altro colpo al Pd | l’Europarlamento revoca l’immunità ad Alessandra Moretti si salva la Gualmini

Il Parlamento europeo ha approvato la revoca dell’immunità ad Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, nel contesto dell’inchiesta sul ‘Qatargate’. La decisione conferma quanto già stabilito dalla Commissione affari giudiziari e rappresenta un altro colpo al Partito Democratico in questa vicenda.

Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di revoca dell’immunità ad Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito democratico (S&D), confermando la decisione già assunta dalla Commissione affari giudiziari nell’ambito dell’inchiesta sul ‘Qatargate’. La mozione è passata con 497 sì, 139 no e 15 astensioni. L’Eurocamera ha anche confermato il verdetto della Commissione anche per l’altra eurodeputata Pd coinvolta nella vicenda, Elisabetta Gualmini: la revoca della sua immunità è stata respinta con 382 sì, 254 no e 19 astenuti. Prima del voto, secondo quanto si apprende da fonti del gruppo parlamentare, gli eurodeputati del movimento 5 stelle, alleati in Italia del partito democratico con cui si sono presentati insieme anche alle scorse elezioni regionali in tutti i territori al voto, avevano anticipato il voto favorevole per la revoca dell’immunità sia per Moretti che per Gualmini. Secoloditalia.it

